Глава МИД Литвы отказался соболезновать смерти Раиси из-за Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отказался выражать соболезнования Ирану в связи с крушением вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Об этом он написал в соцсети Х.

«Мне неудобно выражать соболезнования, пока Иран присылает беспилотники, которые используются против гражданских в Украине», — заявил дипломат.

20 мая Соединенные Штаты получили запрос Ирана о помощи в связи с катастрофой президентского вертолета, но оказать ее не смогли.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

20 мая начальник генштаба вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенант Мохаммад Багери поручил создать особую комиссию по расследованию обстоятельств гибели Раиси.

Ранее стало известно об опасениях в США о риске третьей мировой войны из-за Раиси.