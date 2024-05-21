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В США предсказали полное обрушение обороны Украины

Риттер: ВСУ ждет полное обрушение обороны, если Россия ударит в Сумской области

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Андрей Бортко/РИА Новости

Украинская оборона начнет рушиться, если Вооруженные силы России откроют дополнительный фронт в Сумской области. Такое мнение в интервью журналисту Гарланду Никсону выразил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер.

По его словам, если «российские военные и дальше будут расширять фронт и начнут продвигаться уже на севере, в Сумской области, где у украинцев нет войск, все будет решено». Риттер отмечает, что в этом случае линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет настолько тонкой, что ее структура начнет рушиться.

Отставной разведчик также добавил, что Украина уже не обладает мобилизационным ресурсом для пополнения армии, поэтому дальнейшее распыление сил приведет ВСУ к тотальному коллапсу.

20 мая отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что обстановка на поле боя в ходе специальной военной операции (СВО) с каждым днем становится все более сложной для украинской армии.

До этого заместитель командира 3-ей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что украинские войска ждет тяжелое лето, так как их резервы могут быть серьезно растянуты по линии фронта.

17 мая союзники Украины признали, что из-за задержек поставок оружия положение ВСУ на поле боя оказалось очень тяжелым.

Ранее в США напомнили Украине о потерянных территориях.

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Операция на Украине
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