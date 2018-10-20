Косачев процитировал «Машину времени», говоря о машине репрессий в США

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в своем фейсбуке назвал выдвинутые в США обвинения в адрес россиянки Елены Хусяйновой доказательством того, что Россия имеет дело «с целой машиной репрессий».

»...Под угрозой может оказаться буквально любой россиянин, скажем, написавший что-то не восторженное об Америке в соцсетях. Забудьте про права человека и презумпцию невиновности – мы имеем дело с целой машиной репрессий, которая уже живет по своим законам, далеким от законности и даже элементарного здравомыслия», — написал Косачев.

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Он также процитировал песню «Поворот» группы «Машина времени», упомянув заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о продлении антироссийских санкций раз в один-два месяца.

«То есть раз в один-два месяца должно что-то происходить, чтобы эти санкции оправдывать. А если не происходит - провоцировать. Машина сдерживания России несется без тормозов и в заданном направлении, и неважно, что там впереди - то ли пропасть, то ли взлет», — написал Косачев.

Он подчеркнул, что внутренние выборы США не так интересны миру, как это кажется американскому руководству, «ощущающему себя сияющим градом на холме».

Ранее сообщалось, что в посольстве России не удивились обвинениям, выдвинутым против Хусяйновой в США.