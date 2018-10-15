Трамп поручил Помпео немедленно отправляться в Эр-Рияд

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о разговоре с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, в котором речь шла об исчезновении оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, король отрицает, что знает что-нибудь о том, что могло произойти с этим гражданином Саудовской Аравии. В настоящее время Эр-Рияд и Анкара тесно сотрудничают, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

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«Я немедленно отравляю нашего госсекретаря Майка Помпео на встречу с королем!» — заявил Трамп.

Ранее Саудовская Аравия поблагодарила ряд стран, в том числе Соединенные Штаты, за «воздержание от скоропалительных выводов» по делу о расследовании исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.