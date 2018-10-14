Саудовская Аравия поблагодарила Трампа за предупреждение

Саудовская Аравия поблагодарила ряд стран, в том числе Соединенные Штаты, за «воздержание от скоропалительных выводов» по делу о расследовании исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом говорится в сообщении в официальном твиттере саудовской дипмиссии в Вашингтоне.

Как отмечается, таким образом саудовское посольство в США попыталось внести ясность в предыдущее заявление.

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Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия в ответ на угрозы со стороны США и Великобритании пообещала предпринять еще более жесткие меры на шаги против королевства.

Также стало известно, что ряд европейских стран призвали провести «заслуживающее доверия» расследование пропажи саудовского журналиста.