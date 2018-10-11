WSJ: Трамп и Си Цзиньпин намерены встретиться на саммите G20

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести встречу на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Китай рассчитывает на то, что встреча Трампа и Си Цзиньпина положительно повлияет на торговые отношения двух стран.

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Как отмечается, саммит G20 пройдет в ноябре.

Ранее СМИ сообщили, что США и Китай приближаются к «новой холодной войне».