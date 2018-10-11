Песков отреагировал на данные о новой встрече Путина и Трампа в Финляндии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в СМИ информация о встрече Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».

В финской газете Helsingin Sanomat накануне появились данные о том, что Путин и Трамп могут встретиться в Финляндии в День святого Валентина. Переговоры сторон якобы продвинулись настолько, что речь о выборе дат.

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«Это не соответствует действительности, сейчас нет никаких планов или наметок», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что лидеры могут встретиться на Арктическом саммите в Хельсинки.