МИД вручил послу Нидерландов ноту после высылки россиян

Министерство иностранных дел России вручило послу Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос ноту, в которой оценивает высылку российских граждан из Гааги в апреле как провокацию. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИДа.

В ведомстве отметили, что участие Нидерландов в антироссийской кампании наносит отношениям стран непоправимый ущерб, а также призвали отказаться от участия в подобных акциях, направленных против России.

Реклама

«В ответ на полученную 4 октября ноту МИД Нидерландов Рене Джонс-Бос была вручена ответная российская нота», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что МИД возлагает ответственность за инцидент на нидерландскую сторону.

Ранее посол Нидерландов рассказала о своем визите в МИД России.