Копин вступил в должность губернатора Чукотки

Инаугурация вновь избранного губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина состоялась в понедельник в окружной думе, передает РИА «Новости».

На церемонии присутствовали более 60 человек: представители органов власти и Совета депутатов, главы муниципальных образований округа, общественные деятели и духовенство. Копин поблагодарил всех жителей округа и определил план действий нового правительства региона.

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«Во время избирательной кампании мы получили более 300 обращений, предложений и замечаний, инициатив граждан. В ближайшее время они будут объединены и опубликованы на официальном сайте Чукотского АО. Жители будут постоянно информироваться об их реализации. Это будет планом действий нового правительства округа на ближайшее время. Также инициативы поступили в адрес других кандидатов, поэтому их нужно объединить, так как это необходимо для развития Чукотки и формирования открытого гражданского общества», — отметил Копин.

Заместитель полпреда президента РФ в ДФО Олег Скуфинский, который прибыл в Анадырь, поздравил Копина и передал ему папку от полномочного представители президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с поручениями руководства страны по развитию Чукотского автономного округа.

От имени коллектива МИД РФ пришла поздравительная телеграмма. Копина поздравил глава министерства Сергей Лавров.

«Долгие годы плодотворной работы на благо округа снискали вам авторитет и уважение его жителей, что наглядно подтверждает результаты голосования. Убежден, что ваш профессионализм, богатый управленческий опыт в совокупности с энергией и целеустремленностью будут и далее востребованы в деле обеспечения поступательного социально-экономического развития региона, повышения его инвестиционной привлекательности, роста благосостояния граждан. В МИД России ценят конструктивное сотрудничество с Чукоткой по совершенствованию её международных и внешнеполитических связей», — отметил в своём поздравлении Лавров.

Девятого сентября на выборах губернатора автономного округа Копин обошел трех конкурентов и получил голоса 57,83% голосов избирателей при явке 60,19%. Избирательная комиссия Чукотки 12 сентября признала его победителем выборов главы региона. Это уже третий срок Копина на посту главы автономного округа.