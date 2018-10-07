Трамп прокомментировал встречу Помпео с Ким Чен Ыном и выложил фотографии

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал встречу госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая прошла в Пхеньяне.

«Помпео провел хорошую встречу с председателем Кимом сегодня в Пхеньяне. Достигли прогресса по соглашениям с саммита в Сингапуре! Жду новой встречи с председателем Кимом в ближайшем будущем», — написал Трамп.

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К сообщению он прикрепил несколько фотографий со встречи, на которых видно, как Помпео и Ким Чен Ын жмут друг друг руки, вместе смеются, а также сидят за столом переговоров.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Помпео договорились о втором саммите США и КНДР.