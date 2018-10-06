В Ингушетии опровергли информацию о пересмотре закона о границе с Чечней

Помощник главы Ингушетии Артем Перехрист заявил, что информации о планах Народного собрания республики пересмотреть закон, которым было утверждено соглашение об установлении границы с Чечней нет, передает РИА «Новости».

«Информации о планах парламента пересмотреть вопрос о соглашении у нас нет», — сказал Перехрист.

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Ранее СМИ сообщили, что парламент Ингушетии повторно рассмотрит договор об административной границе с Чечней.

4 октября парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о закреплении административной границы между регионами.