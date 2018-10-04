Путин прилетел в Индию

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Индию. Об этом сообщает «Россия 24».

По данным телеканала, самолет президента России приземлился в аэропорту Нью-Дели.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков объявил о том, что в ходе своего визита в Индию Путин подпишет контракт на поставку этой стране пяти полков зенитных ракетных систем С-400.

По его словам, в ходе визита будет уделено большое внимание сотрудничеству в военно-технической области между Россией и Индией.