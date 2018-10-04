Эксперт исключил возможность пребывания Развожаева свыше месяца на посту врио главы Хакасии

Не может быть никаких сомнений в том, что Михаил Развожаев будет исполняющим обязанности главы Хакасии дольше назначенного президентом месяца, заявил член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«Мне кажется было публично обозначено президентом, что это временное назначение, основная задача которого обеспечить решение вопросов ЖКХ, управления регионом на вот этот переходный период, чтобы обеспечить функционирующую власть, которая обеспечивала бы жизнь людей, — заявил Григорьев «Газете.Ru». — У меня нет никаких сомнений, что так и будет. Совершенно очевидно, что такой длительный срок регион существовать без управления не может. Это могло бы привести к полной дезорганизации всех служб, которые обеспечивают жизнь людей».

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По его словам, задача Развожаева – не допустить никакого провала в системе управления.

«Имеется в виду не только подготовка к выборам, это и так понятно, но и подготовка к зиме и решение всех проблем управления регионом, которых очень много. Регион достаточно непростой», — подчеркнул Григорьев.

38-летний Развожаев с 2014 года занимал пост заместителя министра по делам Северного Кавказа. Поэтому, назначая в среду его врио главы Хакасии, Владимир Путин заверил: «И потом [через месяц], я готов, обещаю, что сделаю это, верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах».

Глава государства добавил, что будущее назначение Развожаева будет соответствовать его знаниям, опыту и амбициям.