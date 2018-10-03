Госдеп призвал талибов воспользоваться возможностью для диалога

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что талибам стоит воспользоваться возможностью для диалога в Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши.

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По словам Помпео, Пакистан может помочь в достижении договоренностей об урегулировании в Афганистане.

Он также добавил, что в настоящее время «есть импульс» для продвижения афганского мирного процесса.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что развитие ситуации в Афганистане подтверждает несостоятельность силового принуждения талибов к переговорам.

«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.