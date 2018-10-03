Путин назначил Развожаева врио главы Хакасии

Президент России Владимир Путин сообщил о решении назначить Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии. Глава государства уточнил, что эта работа Развожаеву поручается на один месяц, передает ТАСС.

«Просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы», - обратился Путин к Развожаеву на встрече в Кремле. Текст стенограммы этой беседы опубликован на сайте Кремля.

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38-летний Развожаев с 2014 года занимал пост заместителя министра по делам Северного Кавказа. Поэтому президент заверил: «И потом [через месяц] , я готов, обещаю, что сделаю это, верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах». Глава государства добавил, что будущее назначение Развожаева будет соответствовать его знаниям, опыту и амбициям.

Путин обратил внимание на то, что Развожаев работал в Красноярске, где дослужился до заместителя руководителя администрации губернатора Красноярского края. «Руководитель Хакасии [Виктор] Зимин подал в отставку: это и понятно, он отказался от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании», - напомнил президент.

Он уверен, что сейчас в Сибири «нужно довести до полного завершения подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера». «Там много вопросов, которые требуют постоянного внимания, и не просто внимания, а руководства этими непростыми, сложными процессами», - объяснил Путин решение о назначении врио главы региона.

Развожаев поблагодарил главу государства за доверие о пообещал сделать все, что от него зависит, «чтобы этот месяц прошел эффективно». Он отметил, что «сейчас в разгаре бюджетный процесс и формирование региональных аспектов федеральных национальных проектов». Поэтому нельзя упустить это время и «этот месяц будет принципиальным для формирования регионального сегмента и работы с федеральными ведомствами». «Это очень важно, потому что именно сейчас нужно окончательно договориться с правительством Российской Федерации по основным направлениям, в том числе по направлениям, связанным с поддержкой из федерального бюджета, субсидированием», - подтвердил Путин.

Развожаев проходил обучение в I потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.