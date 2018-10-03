В Приморье одобрили закон об участии самовыдвиженцев в выборах главы региона

В Приморье депутаты законодательного собрания приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам принимать участие в выборах губернатора, передает РИА «Новости».

Отмечается, что указанный законопроект был принят в трех чтениях. При этом в голосовании участвовали 33 депутата, 28 из которых поддержали закон.

Реклама

По словам председателя заксобрания Александра Ролика, дата выборов будет установлена 16 октября, но, по предварительной информации на основе избирательного кодекса региона, они должны состояться 16 декабря.

Ранее сообщалось, что официальное представление нового врио губернатора Приморья Олега Кожемяко прошло в пятницу, 28 сентября.