Трамп назвал демократов «партией криминала»

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Теннесси заявил, что политика демократов приведет к тому, что улицы Соединенных Штатов «наводнят» преступники. Трансляцию выступления Трампа вел телеканал CNN.

Президент подчеркнул, что демократы «собираются наводнить» улицы США преступниками из других стран. По его мнению, это может произойти, если его оппоненты проведут реформы в области либерализации пограничного контроля.

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«Запомните, что я сказал. Демократы — это партия крминала», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп назвал следователей по своему делу «злыми демократами-бандитами».