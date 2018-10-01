Посол Южной Кореи назвал сроки решения по задержанному судну «Севастополь»

Посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын заявил, что вопрос с задержанным в Пусане российским судном «Севастополь» будет окончательно решен во вторник, 2 октября, передает РИА «Новости».

«Мы ожидаем, что вопросы по судну «Севастополь» завтра будут окончательно решены», — сказал У Юн Гын.

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Он также выразил надежду на то,что отношения Сеула и Москвы «неизменно будут развиваться».

Ранее сообщалось, что посла Южной Кореи вызвали в российский МИД для объяснения ситуации вокруг задержанного в южнокорейском порту судна «Севастополь».

О задержании российского корабля в южнокорейском Пусане стало известно 29 сентября.