Посол Южной Кореи назвал сроки решения по задержанному судну «Севастополь»
Посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын заявил, что вопрос с задержанным в Пусане российским судном «Севастополь» будет окончательно решен во вторник, 2 октября, передает РИА «Новости».
«Мы ожидаем, что вопросы по судну «Севастополь» завтра будут окончательно решены», — сказал У Юн Гын.
Реклама
Он также выразил надежду на то,что отношения Сеула и Москвы «неизменно будут развиваться».
Ранее сообщалось, что посла Южной Кореи вызвали в российский МИД для объяснения ситуации вокруг задержанного в южнокорейском порту судна «Севастополь».
О задержании российского корабля в южнокорейском Пусане стало известно 29 сентября.