Порошенко нашел повод поблагодарить Путина

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN поблагодарил российского президента Владимира Путина.

Порошенко посчитал, что Путин помог сделать Украину «более европейской». По его данным, в 2013 году за европейскую интеграцию и вступление в Европейский союз (ЕС) выступали 33% украинцев, а сейчас число поддерживающих это решение составляет 74%.

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«Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну гораздо более европейской», — заявил Порошенко.

Также он подчеркнул, что Украина не вернется в состав «Российской империи».

Ранее Порошенко нашел новый повод «помахать ручкой Москве».