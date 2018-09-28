МИД семи стран призвали ООН к скорейшему созыву комитета по конституции Сирии

Главы МИД семи стран во главе с Соединенными Штатами призвали спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуру в скорейшем времени созвать комитет по выработке сирийской конституции, передает РИА «Новости» со ссылкой на распространенное Госдепом США совместное заявлении министров.

Как отмечается, ответ от де Мистуры ждут не позднее 31 октября. Свои подписи под заявлением поставили главы МИД Египта, Франции, Германии, Иордании, Саудовской Аравии, Великобритании и США.

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«Существует настоятельная необходимость в согласованной дипломатии и международной политической воле к прекращению конфликта. У войны нет военного решения и нет альтернативы политическому решению. Мы самым решительным образом подтверждаем, что тем, кто стремится к военному урегулированию, удастся лишь увеличить риск опасной эскалации и более широкого распространения кризиса на регион и за его пределами», — говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что главы МИД считают необходимым продвигаться вперед по пути политического решения в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана обсудили запуск политического урегулирования в Сирии.