Трамп назвал условие для встречи с руководством Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что будет готов встретиться с иранским руководством в том случае, если Иран решит изменить свою политику, передает РИА «Новости».

«Это произойдет. Я полагаю, что у них нет выбора. Мы хотим хороших отношений с Ираном, но этого не произойдет сейчас», — заявил Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Реклама

Он подчеркнул, что до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение, он не будет встречаться с руководством страны.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани подверг резкой критике слова постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о теракте на военном параде в иранском городе Ахваз.

«Газета.Ru» следит за выступлением Трампа на заседании Генассамблеи ООН в режиме онлайн.