Лейбористы намерены голосовать против плана Мэй по Brexit

Представители британской лейбористской партии намерены голосовать против любого плана по Brexit, предложенного премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на фрагменты из речи британского «теневого» министра по делам Brexit сэра Кира Стармера.

Стармер на ежегодном собрании партии заявил, что лейбористы намерены голосовать против сделки по Brexit, которая «не пройдет их проверки». При этом он подчеркнул, что, скорее всего, Мэй представит «туманную сделку».

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«Никаких «если» и никаких «но». И если премьер-министр думает, что мы пропустим туманную сделку… ей следует подумать еще раз», — говорится в речи Стармера.

Также он отметил, что консерваторы не смогли подготовить надежный план по Brexit. По его словам, если парламент не поддержит предложенную Мэй сделку по Brexit, то лейбористы будут голосовать за проведение второго референдума по выходу Британии из состава Европейского союза.

Ранее сообщалось, что Великобритания отменила преференции для рабочих из Европы.