Эрдоган обвинил США в поддержке курдских сил в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей статье для «Коммерсанта» заявил, что американская сторона продолжает оказывать поддержку курдским движениям, нарушая тем самым равновесие в регионе/

«К сожалению, мы видим, что необычайная поддержка, которая в последнее время оказывалась, в особенности со стороны США, силам ПДС («Демократический союз») и СДС («Сирийских демократических сил») продолжается. Подобные шаги, наносящие ущерб равновесию в регионе и миру между его народами, должны быть прекращены», — написал Эрдоган.

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Он также заявил, что в Турции рассчитывают на поддержку России в борьбе с боевиками курдских движений, так как считает, что Россия и Турция «являющиеся соседями, должны иметь общий взгляд на обстоятельства, угрожающие безопасности друг друга».

Ранее сообщалось, что Эрдоган предупредил об угрозе «террористического болота» под эгидой США в Сирии.