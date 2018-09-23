Команда Мэй начала подготовку к проведению досрочных парламентских выборов

Команда британского премьер-министра Терезы Мэй начала подготовку к проведению в ноябре досрочных парламентских выборов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что толчком к принятию такого решения стал неформальный саммит ЕС в Зальцбурге. Цель досрочных выборов — заручиться общественной поддержкой для нового плана действий по Brexit.

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Также сообщается, что в окружении Мэй решили снизить внутреннюю оппозицию премьер-министру до предполагаемых выборов.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал лидеров стран Евросоюза «сменить тон» на переговорах с Великобританией по выходу из состава ЕС.