Песков ответил на сообщения СМИ о том, что Путин не отвечал Асаду на звонки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения израильских СМИ о том, что российский президент Владимир Путин не отвечал на звонки президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сообщалось, что Путин якобы не отвечал Асаду, так как «разозлился» из-за ситуации с крушением российского Ил-20 в Сирии. Президенту САР пришлось отправить телеграмму. По словам пресс-секретаря, эта информация не соответствует действительности.

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«Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Асад направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета Ил-20 в Сирии.