Опубликован график встреч Трампа на полях ГА ООН

Президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН проведет встречи с лидерами Франции, Великобритании, Израиля, Египта, Японии и Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно опубликованному графику, Трамп 25 сентября выступит с речью в Генассамблее, а после встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. На следующий день американский лидер будет выступать в Совете Безопасности ООН по теме ограничения распространения ядерного оружия. В этот же день пройдут встречи Трампа с мировыми лидерами.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН, которое пройдет под председательством Трампа.