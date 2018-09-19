В МИДе осудили давление США на ООН в вопросе санкций против КНДР

В российском МИДе выразили сожаление в связи с попытками Соединенных Штатов поставить под контроль Совбез ООН и его Комитет по Северной Корее. Об этом говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Таким образом МИД отверг обвинения постпреда США при ООН Никки Хейли в нарушении Россией санкционного режима в отношении КНДР.

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«Вызывает глубокое сожаление, что в период своего сентябрьского председательства в СБ ООН американцы активизировали попытки поставить под свой контроль как сам Совет, так и его вспомогательные органы, включая Комитет 1718», — говорится в комментарии ведомства.

В МИДе подчеркнули, что слом норм межгосударственного общения Соединенными Штатами является «опасной тенденцией», а также выразили недовольство стремлением США диктовать правила международной системы.

Ранее сообщалось, что постпред России при ООН Василий Небензя опроверг обвинения США в обходе санкций против КНДР.