Кучма назвал «ужасом» ситуацию на Украине

Второй украинский президент Леонид Кучма прокомментировал политическую обстановку на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ситуация, в которой у политической элиты нет единого курса развития страны, является ужасной.

Он также добавил, что в настоящее время судьба Украины «не внушает спокойствия».

Реклама

Кучма подчеркнул, что на Украине нет способов, которые бы позволили договориться с парламентом.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Виктор Ющенко назвал украинцев рабами и заявил об отсутствии у них плана победы.

По его словам, Киев допускает ошибки в разрешении конфликта на востоке страны.