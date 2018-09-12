Юнкер заявил, что ЕС нужно стать независимым

Евросоюз должен стать независимым игроком на международной арене. С таким заявлением выступил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в послании к Европарламенту. Текст заявления был опубликован на сайте Еврокомиссии.

«Пришло время для ЕС, учитывая геополитические обстоятельства, стать суверенным, самостоятельным глобальным игроком в международных отношениях», — сказал Юнкер.

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Глава Еврокомиссии также призвал уделить внимание оборонной политике союза. При этом он подчеркнул, что ЕС не собирается милитаризоваться, но хочет добиться большей независимости в этой сфере.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини констатировала хаос в международных отношениях.