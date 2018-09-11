В КНДР заявили о желании объединить железные дороги с Южной Кореей

Заместитель министра железных дорог КНДР Ким Юн Хек заявил, что Пхеньян намерен договориться с Сеулом об объединении железных дорог. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В настоящее время мы нацелены на соединение железных дорог Северной и Южной Кореи, это является принципиально важным проектом и необходимо предоставить максимально возможные условия для того, чтобы этот проект был в конечном итоге реализован», — сказал он.

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В свою очередь, замдиректора департамента внешних связей министерства железных дорог КНДР Ким Чан Сик заявил, что проект объединения железных дорог Пхеньян и Сеул будут развивать совместно с Москвой.

Ранее сообщалось, что третий межкорейский саммит пройдет с 18 по 20 сентября в КНДР.