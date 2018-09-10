Россия попросила Совбез ООН обсудить итоги саммита Россия-Иран-Турция

Постоянное представительство России в ООН предложило организовать специальное заседание Совбеза для обсуждения итогов саммита Россия-Иран-Турция по Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря постпредства Федора Стржижовского.

7 сентября в Тегеране состоялся саммит президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реждепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани по Сирии, по итогам которого лидеры приняли совместную декларацию.

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«Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН с учетом интереса, проявленного некоторыми членами СБ к итогам саммита Россия-Иран-Турция», — сказал Стржижовский.

Он также добавил, что данное предложение связано с повышенным интересом к ситуации в сирийской провинции Идлиб, где, по словам Стржижовского, сейчас сосредоточены основные силы террористов.

Ранее сообщалось, что Путин возразил Эрдогану по поводу возможного перемирия в Идлибе.