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В России построят два новых парка развлечений

В России до 2028 года могут открыть два новых парка развлечений

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Depositphotos

В ближайшие несколько лет в России могут появиться два новых парка развлечений. Об этом пишет РБК.

Строить новые объекты собирается группа компаний «Мантера». Согласно плану, один парк будет расположен на острове Русский на Дальнем Востоке, другой — в Центральной России. Оба проекта «Мантера» рассчитывает сдать до 2028 года.

На строительство парка развлечений на острове Русский планируется потратить 27 млрд рублей. Ожидается, что это место будут посещать около миллиона туристов ежегодно.

Въездной турпоток в Россию начал постепенно восстанавливаться. В 2024 году аналитики прогнозируют рост числа путешественников из других стран в 3-4 раза по сравнению с предыдущим годом. о итогам первого квартала РФ уже посетили 218,8 тыс. иностранцев, почти половина из них прибыли из Китая. Пик туристического сезона традиционно приходится на май — сентябрь.

Ранее россиянам рассказали, куда дешевле всего поехать на море в конце мая.

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