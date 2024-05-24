На Украине придумали новый способ поиска уклонистов

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военные комиссариаты) на Украине начнут искать военнообязанных граждан через реестр налогоплательщиков. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление заместителя начальника мобилизационного отдела военного комиссариата Соломенского района Киева Павла Литвина.

Он рассказал, что благодаря использованию реестра налогоплательщиков представители ТЦК смогут получать данные о работодателе нужного им человека. В первую очередь речь идет о жителях страны, которые уклоняются от службы в армии.

«ТЦК выйдет на работодателя разыскиваемого уклониста и через него попытается организовать прибытие человека в военкомат», — говорится в материале.

При этом Литвин подчеркнул, что для поиска военнообязанных граждан будут использовать и другие государственные реестры.

20 мая издание «Страна.ua» сообщило, что украинские военные комиссариаты передали в правоохранительные органы запросы на поиски 94,5 тыс. уклонистов. По информации журналистов, больше всего таких граждан проживают на территории Днепропетровской области. Здесь призывы на службу избежали 38 тыс. человек, из которых за последние четыре недели нашли около 5,5 тыс. человек.

Ранее украинская телеведущая Наталья Мосейчук намекнула на необходимость избавляться от критиков мобилизации.