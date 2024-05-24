В Петербурге заочно арестовали экс-депутата по делу о дискредитации армии

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал на два месяца бывшего муниципального депутата Никиту Юферева за повторную дискредитацию действ Вооруженных сил России. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Юферев с сентября 2022 года постоянно проживает в Сербии.

«Два эпизода вменяют Юфереву», — написала Лебедева.

По данным СМИ, бывший чиновник опубликовал в соцсети X, порочащие честь российской армии.

Экс-депутат объявлен в федеральный розыск. Его задержат на два месяца в тот момент, как он окажется на территории России.

На этой неделе также стало известно, что министерство внутренних дел РФ объявило в розыск художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российских Вооруженных сил.

Ранее в РФ объявили в розыск одного из идеологов нацизма на Украине.