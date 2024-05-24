В ФРГ заявили о полете российского самолета над Балтикой с выключенным транспондером

Истребители военно-воздушных сил ФРГ Eurofighter подняли с военного аэродрома в Латвии из-за российского Ан-26, который летел над Балтийским морем. Об этом пресс-служба ВВС ФРГ сообщила в соцсети X.

По данным ВВС Германии, действия были связаны с обнаружением российского самолета Ан-26 якобы без включенного транспондера — системы, на борту самолета, которая предоставляет данные о его идентификации.

До этого главы МИД Эстонии Маргус Цахкн обвинил Россию в глушении GPS-сигнала в Балтийском регионе. Министр заявил, что эта проблема касается Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши. По мнению Цахкна, «атака на GPS является частью гибридной акции, которая нарушает нашу жизнь и нарушает всевозможные международные соглашения».

Глава МИД Эстонии пояснил, что Россия, как и другие страны, является участником конвенции о недопущении вмешательства в работу системы GPS. Однако, по его словам, есть много доказательств того, что помехи исходят из региона Санкт-Петербурга, Пскова и Калининграда.

Ранее самолет министра обороны Британии лишился навигации над Калининградом.