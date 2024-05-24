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«АиФ»: зрители уходили с концерта Смольянинова в Риге

«АиФ»: актер Артур Смольянинов выступил в Риге перед полупустым залом

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) выступил перед полупустым залом в Риге с программой «Слова и музыка». Об этом сообщает aif.ru.

Мероприятие прошло 21 мая. Издание отмечает, что на концерт знаменитости пришло немного слушателей: зал оказался заполнен едва на треть. Кроме того, отмечает aif.ru, некоторые зрители покидали помещение во время выступления артиста. Предполагается, что причиной неудачного концерта стало то, что Смольянинов «не умеет играть и поет «мимо денег».

«Просто шлак. В этом огромном зале никого не вырвало?»; «Все ниже, и ниже, и ниже. Под плинтус, под землю и в ад!»; «Депрессняк какой-то у всех уехавших, какая жизнь — такая и музыка, лишь бы не вернулись эти бациллы к нам распространять, это уныние», — передает комментарии интернет-пользователей издание.

В ноябре 2023 года Смольянинов признавался, что создал музыкальную группу cheLovek в Латвии, которая играет в переходах и готовится к релизу своего первого музыкального альбома.

«Сейчас мы записали свой первый мини-альбом. Буквально через месяц у нас будет дебютный полновесный концерт в Латвии. То есть в течение года мы играем в переходе и доигрались до полноценной программы, альбома», — радовался актер.

В начале сентября 2023 года Смольянинов заявлял, что у него нет шансов и желания вернуться в РФ.

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