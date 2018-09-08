Кадыров поручил уточнить границы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании республиканской комиссии для уточнения границ региона. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации правительства Чечни.
В документе говорится, что государственная комиссия необходима для уточнения местоположения и установления административной границы Чеченской республики. В указе отмечается, что процесс уточнения границ будет проходить в соответствии с законодательством России. Также комиссия поможет разрешить «спорные вопросы» при установлении границ региона, подчеркивается в документе.
Согласно указу, в задачи комиссии входит сбор и анализ документов и материалов, которые необходимы для работ по определению границ. Возглавил комиссию спикер чеченского парламента Магомед Даудов. В ее работе также примут участие чеченский премьер Муслим Хучиев, муфтий Салах-Хаджи Межиев и главы министерств и ведомств.
Контролировать работу комиссии Кадыров намерен лично.
Ранее Кадыров пообещал «любую помощь и поддержку» народу ДНР.