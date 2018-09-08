Кадыров поручил уточнить границы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании республиканской комиссии для уточнения границ региона. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации правительства Чечни.

В документе говорится, что государственная комиссия необходима для уточнения местоположения и установления административной границы Чеченской республики. В указе отмечается, что процесс уточнения границ будет проходить в соответствии с законодательством России. Также комиссия поможет разрешить «спорные вопросы» при установлении границ региона, подчеркивается в документе.

Реклама

Согласно указу, в задачи комиссии входит сбор и анализ документов и материалов, которые необходимы для работ по определению границ. Возглавил комиссию спикер чеченского парламента Магомед Даудов. В ее работе также примут участие чеченский премьер Муслим Хучиев, муфтий Салах-Хаджи Межиев и главы министерств и ведомств.

Контролировать работу комиссии Кадыров намерен лично.

Ранее Кадыров пообещал «любую помощь и поддержку» народу ДНР.