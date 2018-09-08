Матвиенко отметила стойкость граждан КНДР
Председатель Совета федерации России Валентина Матвиенко впечаталась стойкостью граждан Северной Кореи, которые, несмотря на санкции, обеспечивают развитие государства. Об этом сообщает РИА «Новости».
Об этом она сказала на встрече с председателем Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.
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По словам Матвиенко, стойкость народа Северной Кореи в условиях санкций вызывает «огромное уважение».
Она также добавила, что красота и благоустроенность Пхеньяна впечатляет.
Матвиенко подчеркнула, что со времен ее последнего визита в КНДР столица страны значительно изменилась.
Ранее сообщалось, что делегация РПЦ посетит Северную Корею в честь 70-летия дипотношений.