Путин назначил полпреда в Приволжском федеральном округе

Российский лидер Владимир Путин назначил Игоря Комарова полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции России назначить Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе», — говорится на сайте Кремля.

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Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Комаров занимал пост главы «Роскомсоа» с 2015 по 2018 годы. На этой должности в мае нынешнего года его сменил Дмитрий Рогозин.

Ранее Путин назначил главу администрации президента Антона Вайно руководителем рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.