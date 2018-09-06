В Киеве заявили о готовности заплатить за живого Захарченко
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал обвинения в адрес руководства страны в убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, передает РИА «Новости».
«Уверен, если бы была возможность, Украина заплатила бы не один миллион долларов, чтобы получить Захара живым и здоровым», — сказал Тука.
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Он также подчеркнул, что Захарченко «очень много знал».
Ранее полномочный представитель российской стороны в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что российская сторона требует открытого и объективного международного расследования убийства Захарченко.