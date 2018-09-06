Депутат Рады отдохнул в Крыму и понял причину присоединения к России

Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий во время отдыха в Крыму осознал причину присоединения полуострова к России, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

По его словам, за время отдыха он пообщался с большим числом людей, которым задавал им вопросы про референдум.

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«Проводя часть своего отпуска в Крыму..., я общался с очень многими украинцами, нашими людьми. Ситуация неоднозначная. Есть люди, правда, которые крутят пальцем у виска и говорят: «какой возврат, вы что? Куда? Вот туда?» И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот. Как бы мы его ни называли — они так говорят. Большинство людей — я могу руку на сердце положить», — заявил Балицкий.

Он также подчеркнул, что на Украине необходимо понять причину воссоединения Крыма с Россией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.