CBS: законопроект по предотвращению вмешательства в выборы «застопорился» в конгрессе США

Законопроект о безопасности выборов в США, который по задумке должен помочь в предотвращении иностранного вмешательства в выборы, «застопорился» в конгрессе США за два месяца до начала промежуточных выборов, сообщает американский телеканал CBS.

Голосование по законопроекту было внезапно отменено две недели назад, добавляет CBS. Это случилось сразу после возражений против законопроекта некоторых сенаторов-республиканцев. И республиканцы и демократы, которые поддерживают законопроект, говорят, что не знают, когда пройдет голосование по данному законопроекту, отмечается в материале.

Реклама

В частности, в Белом доме сделали заявление по законопроекту о безопасности выборов, не одобряя и не выступая против него, но посоветовали, что если конгресс решит продолжить разработку этого законопроекта, то необходимо предусмотреть, чтобы он не дублировал текущие федеральные законы и меры по оказанию помощи в безопасности выборов Соединенным Штатам, а также не нарушал принципы федерализма.

Сенатор-демократ Эми Клобушар заявила, что такой задержкой конгресс США посылает неверный сигнал России. Тем не менее, некоторые американские штаты выступают против данного законопроекта из-за того, что он потребует использовать бумажные бюллетени на всей территории США в качестве резервной копии электронной системы во время избирательного процесса, а они в свою очередь слишком дороги и обременительны.

Законопроект также предполагает, чтобы все 50 штатов провели проверки после выборов, а также немедленное уведомление в случае, если какие-либо из электронных систем штатов подверглись взлому.

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут в ноябре 2018 года.