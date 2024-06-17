В Липецкой области спустя пять часов отменили воздушную тревогу

Воздушную тревогу в Липецкой области отменили спустя пять часов после ее объявления. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Отбой «воздушной опасности», — сообщил глава субъекта.

Соответствующий пост был опубликован в 7:41 мск. При этом особый режим ввели еще в 2:41 мск.

В ночь на 17 июня на территории Липецкой области также объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Особый режим ввели в административном центре региона, Липецком муниципальном районе и Хлевенском муниципальном районе. Опасность атаки дронов действовала в период с 3:19 до 6:13 мск.

За это время в небе над Липецком подавили четыре украинских беспилотника. Три из них уничтожили на промышленной территории города. Артамонов подчеркнул, что в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из местных жителей не пострадал.

Утром 15 июня министерство обороны РФ заявило, что ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских дрона в небе над Ростовской областью. За день до этого в том же регионе ликвидировали сразу 70 БПЛА.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области.