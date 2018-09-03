Порошенко попросил Раду поддержать переименование одной из улиц Киева в честь Маккейна
Украинский лидер Петр Порошенко призвал депутатов Рады поддержать инициативу о присвоении одной из улиц Киева имени американского сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, глава государства обратился с соответствующей просьбой в Киевский городской совет и просит федерации Верховной рады присоединиться к этому обращению.
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Уточняется, что для того, чтобы в украинской столице появилась улица Маккейна, предлагается переименовать улицу Ивана Кудри.
Ранее сообщалось, что в Киеве разместили петицию с предложением назвать одну из улиц города в честь умершего американского сенатора Джона Маккейна.