Джон Керри: США «заплатили цену» за бездействие в Сирии

Бывший госсекретарь США Джон Керри считает, что Соединенные Штаты «заплатили цену» за бездействие в Сирии. Об этом Керри заявил в эфире телеканала CBS News в программе «Face The Nation», которую показали 2 сентября.

Керри во время программы признался, что не смог убедить действующего тогда президента США Барака Обаму в том, что президенту Сирии Башару Асаду «нужно было преподать урок» за нарушение перемирия и предполагаемое использование химического оружия. Именно поэтому, по словам экс-госсекретаря США, Вашингтон в конечном итоге «заплатил цену» за бездействие в Сирии.

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Речь идет о ситуации в ближневосточном регионе в 2012 году, когда появились первые сообщения о предполагаемом использовании химического оружия в Сирии.

«Я выдвинул несколько идей. Мой аргумент не убедил президента [Барака Обаму]. Я считал, что у нас есть несколько альтернатив, при которых мы могли бы действовать с очень низким риском, чтобы дать понять [президенту Сирии] Асаду, что, когда у нас было перемирие и когда он сказал, что он будет придерживаться его, то он должен был придерживаться его. И я подумал, что мы должны были это сделать», — объяснил Керри.

В августе 2012 года Барак Обама заявил, что применение химического оружия является «красной линией», которая изменит правила игры участия США в сирийском конфликте, если власти Сирии ее пересекут.

Тем не менее, после предполагаемой химической атаки летом 2013 года Обама готовился к ракетному удару, прежде чем изменить курс и получить одобрение конгресса США на авиаудар. Керри пишет в своей новой книге «Каждый день — добавочный» (Every Day Is Extra), что так называемая «красная линия» осталась неисполненной, и этим решением президента Барака Обамы Керри был удивлен.

В августе в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон ответит на применение химического оружия в Сирии. Помимо этого, американская сторона призвала Россию предостеречь власти САР от использования химоружия.