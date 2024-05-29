Гимнастка отодрала надпись «сборная России» с машины, которую ей подарили за победу на ОИ

Российская гимнастка Маргарита Мамун рассказала на YouTube-канале Вити Кравченко, что отодрала со своего автомобиля, который ей подарили за победу на Олимпийских играх, надпись »сборная России».

«На Красной площади вручали. Я на самом деле отодрала только в прошлом году. Надпись «сборная России» шла на весь капот. Я отодрала, потому что я поняла, что надо двигаться дальше», — сказала Мамун.

Мамун — четырехкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырехкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира. О завершении профессиональной карьеры гимнастка объявила 4 ноября 2017 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до участия в летних Олимпийских играх — 2024. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Мамун рассказала о домогательствах тренера.