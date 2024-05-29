МВФ спрогнозировал срок полного отказа Европы от российских энергоресурсов

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает отказ европейских стран от российского ископаемого топлива к 2030 году. Об этом говорится в докладе фонда, опубликованном на его сайте.

В своих прогнозах фонд ориентируется на ежемесячные отчеты Евростата. Согласно докладу, Германия переориентировала импорт природного газа на Норвегию, чья доля выросла с 19% до 60%, а также на Бельгию и Нидерланды.

Ожидается, что Европа будет импортировать больше ископаемого топлива из США. Повышение цен подтолкнет ЕС к росту производства энергоресурсов, что снизит коэффициент зависимости от импорта на 1,2 процентного пункта.

По мнению экспертов, санкции в отношении российских нефти и угля позволят «диверсифицировать импорт энергоносителей в Европу за счет неевропейских поставщиков в большей степени, чем прекращение поставок газа из РФ.

В начале апреля сообщалось, что Европа продолжает активно закупать у России газ через «Турецкий поток». За период с 1 по 16 апреля на европейский рынок по трубопроводу поступило 543,3 млн куб. м российского газа, что стало рекордом за последние четыре года.

В начале мая в Турции приняли закон, позволяющий стране поставлять в Евросоюз дополнительные объемы энергоресурсов из России и Азербайджана, включая СПГ.

Ранее аналитики Центробанка отметили замедление роста российской экономики.