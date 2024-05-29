Уехавший на СВО муж Блиновской больше не служит в Донецке

Блогер Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке, где проходил службу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Он больше не служит у нас», — заверил собеседник канала.

Мужчина находился в составе Донецкого корпуса и участвовал в работе со снабжением БПЛА. Сейчас местоположение супруга блогерши Елены Блиновской неизвестно.

24 апреля сообщалось, что силовики выясняют, насколько законно муж Блиновской заключил контракт о службе с министерством обороны России. Уточнялось, что следствие изучает, на каких основаниях супруг блогера подписал контракт и проинформировал ли он Минобороны о своем статусе обвиняемого.

При этом до этого Блиновский жаловался на попытки разорвать с ним контракт о военной службе. Он просил помощи у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Уехавший на специальную военную операцию (СВО) Блиновский ранее вложил 50 миллионов рублей в закупку беспилотников для российской армии. С ним вместе, по данным СМИ, служил экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Ранее суд запретил просмотр ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-балета.