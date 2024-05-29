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Россиянину вынесли приговор по статье о дезертирстве

Житель Алтайского края получил 7,5 года тюрьмы за уход из армии

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Барнаульский гарнизонный военный суд огласил приговор Эдуарду Барковскому по делу о дезертирстве. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным суда, мужчина пожелал отдохнуть от исполнения своих военных обязанностей и 22 июля 2022 года оставил место службы и уехал к себе домой в Алтайский край. Однако 12 января 2024 года он явился в военный следственный отдел.

В итоге суд назначил Барковскому наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 7 лет 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

В апреле суд в Томске приговорил российского военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть, к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. В том же месяце Второй Западный окружной военный суд повторно утвердил приговор осужденным за дезертирство восьми жителям Калининграда, мобилизованным в 2022 году. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил их к лишению свободы сроками от шести до семи лет колонии строгого режима.

Ранее суд утвердил приговор осужденным за дезертирство калининградцам.

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