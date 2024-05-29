Стало известно, что мешает карьерному росту айтишников в России

Большинство опрошенных российских IT-специалистов — 64% — уверены, что основным фактором, препятствующим карьерному росту, является отсутствие интереса руководства в повышении их квалификации. К такому выводу пришли специалисты компании ITQuick и исследовательской платформы «Кукушка». Результаты опроса есть у «Газеты.Ru».

Среди других барьеров для профессионального развития разработчики отметили отсутствие доступа к площадкам для обмена опыта (45%), четверть — высокую конкуренцию среди сотрудников, а десятая часть — проблемы в менеджменте компании. Интересно, что предвзятость со стороны руководства чувствуют на себе 36% разработчиков.

Самыми эффективными инструментами для карьерного роста специалисты назвали курсы повышения квалификации и воркшопы (69%). На втором месте — опыт, приобретенный благодаря решению трудных рабочих задач (48%), а на третьем — внутрикорпоративные курсы (35%).

Меньшинство опрошенных IT-специалистов — 5% — сочли обратную связь от руководителя самым эффективным инструментом для карьерного роста. Более половины (59%) IT-специалистов отметили, что их руководители регулярно указывают на их зоны роста. Пятая часть (21%) ответила, что такое происходит крайне редко. У 9% в их компаниях на возможности профессионального развития указывают в агрессивной форме, а в 11% организаций вообще не указывают на потенциальные зоны роста сотрудников.

Более половины респондентов (64%) утверждают, что основным требованием в их компаниях для получения повышения по должности является демонстрация высокой результативности и профессиональной компетенции в текущих проектах. А треть (34%) разработчиков отметили участие в ключевых и стратегически важных для компании проектах. Также 21% опрошенных отметили необходимость демонстрации выдающихся лидерских качеств и способности к руководству.

Опрос проводился в мае 2024 года среди 1200 респондентов-работодателей из ИТ-сектора в возрасте 25-55 лет по всей России.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают SEO-оптимизаторы в России.